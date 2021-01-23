Военные Северного флота провели антитеррористические учения в Мурманской области
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу флота.
В ходе манёвров было отражено нападение условного противника с земли и воздуха. Участники учений захватили оператора беспилотника, который «ликвидировал» расчёт зенитно-ракетной системы «Панцирь-С1».
Затем сапёры проверили территорию с помощью новейших миноискателей и обнаружили несколько замаскированных взрывных устройств. На последнем этапе учений отработали военные медики.
Ранее Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.