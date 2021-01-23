Адмирал Селиванов поделился воспоминаниями о бывшем главнокомандующем ВМФ Громове

Адмирал Валентин Селиванов поделился воспоминаниями о бывшем главнокомандующем ВМФ России Феликсе Громове.

«Феликс Николаевич вступил в должность в 1992 году, примерно тогда же я был назначен начальником Главного штаба», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это был самый тяжёлый период, поскольку приходилось, например, списывать корабли, потому что денег не платили.

«И то боевое ядро, которое мы тогда сохранили, до сих пор продолжает выполнять боевые задачи. Это главное, что удалось Феликсу Николаевичу», — отметил Селиванов.

Он также назвал Громова настоящим командиром.

Ранее стало известно, что Громов скончался 22 января в возрасте 83 лет.