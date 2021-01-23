Экс-главкома ВМФ России Громова похоронят 26 января

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Бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала флота Феликса Громова похоронят во вторник, 26 января, на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Экс-главкома ВМФ России Громова похоронят 26 января
  • © РИА Новости / Борис Приходько

«Адмирала Громова похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах во вторник. Церемония прощания начнётся в 11:00», — цитирует представителя Клуба военачальников России Николая Дерябина ТАСС.

Бывший главком ВМФ Громов скончался 22 января в возрасте 83 лет.

Громов был главкомом ВМФ России в 1992—1997 годах. Он ушёл в отставку в ноябре 1997 года, но при этом состоял в Управлении генеральных инспекторов Министерства обороны России.

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