Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

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Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в возрасте 79 лет, он скончался 22 января, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
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«22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: заслуженный работник культуры РСФСР, академик РАЕН, президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков России, орден Почёта, орден Дружбы и другие», — говорится на сайте зоопарка.

В пресс-службе отметили, что Спицин стал первым председателем Совета по координации деятельности зоопарков СССР и наладил выпуск первых списков коллекций зоопарков, сборников об их деятельности.

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