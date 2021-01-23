Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в возрасте 79 лет, он скончался 22 января, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: заслуженный работник культуры РСФСР, академик РАЕН, президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков России, орден Почёта, орден Дружбы и другие», — говорится на сайте зоопарка.

В пресс-службе отметили, что Спицин стал первым председателем Совета по координации деятельности зоопарков СССР и наладил выпуск первых списков коллекций зоопарков, сборников об их деятельности.