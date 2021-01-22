Жителя ХМАО подозревают в избиении дочерей из-за плохих оценок

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Жителя Когалыма подозревают в избиении дочерей 11 и 12 лет из-за плохих оценок.
Жителя ХМАО подозревают в избиении дочерей из-за плохих оценок
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, преступление совершалось в июле — октябре 2020 года. Поводом для наказаний становились низкие оценки, невыполненное домашнее задание, долгие разговоры по телефону. Дети испытывали физические и психологические страдания.

Ранее мужчину уже обвиняли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и угрозе убийством.

НТВ сообщал, что в Новороссийске вынесли приговор женщине, обвиняемой в истязании сына.

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