Жителя ХМАО подозревают в избиении дочерей из-за плохих оценок
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По версии следствия, преступление совершалось в июле — октябре 2020 года. Поводом для наказаний становились низкие оценки, невыполненное домашнее задание, долгие разговоры по телефону. Дети испытывали физические и психологические страдания.
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