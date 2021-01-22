В Челябинской области прошли учения танковой дивизии ЦВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Манёвры продолжались неделю. Их участниками стали 1,5 тыс. человек.
Экипажи отработали приёмы вождения боевых машин по пересечённой местности, поразили движущиеся мишени, имитировавшие танки, низколетящие вертолёты и позиции гранатомётчиков условного противника.
Из-за сильных морозов работали пункты обогрева. Военнослужащим предоставляли дополнительное питание.
Ранее Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.