В Челябинской области прошли учения танковой дивизии ЦВО

Короткая ссылка
На полигоне в Челябинской области состоялись учения танковой дивизии Центрального военного округа.
В Челябинской области прошли учения танковой дивизии ЦВО
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Манёвры продолжались неделю. Их участниками стали 1,5 тыс. человек.

Экипажи отработали приёмы вождения боевых машин по пересечённой местности, поразили движущиеся мишени, имитировавшие танки, низколетящие вертолёты и позиции гранатомётчиков условного противника.

Из-за сильных морозов работали пункты обогрева. Военнослужащим предоставляли дополнительное питание.

Ранее Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить