Танкисты и мотострелки ЧФ провели занятия по боевой подготовке

Танкисты и мотострелки Черноморского флота приняли участие в занятиях по боевой подготовке. На полигоне состоялись учебно-боевые стрельбы.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«На танковой директрисе экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника», — заявили в пресс-службе.

Со своей стороны, мотострелки провели зачётные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 м до 1 км.

Задействованы более 500 военнослужащих.

Ранее портал Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.