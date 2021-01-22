Танкисты и мотострелки ЧФ провели занятия по боевой подготовке

Короткая ссылка
Танкисты и мотострелки Черноморского флота приняли участие в занятиях по боевой подготовке. На полигоне состоялись учебно-боевые стрельбы.
Танкисты и мотострелки ЧФ провели занятия по боевой подготовке
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«На танковой директрисе экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника», — заявили в пресс-службе.

Со своей стороны, мотострелки провели зачётные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 м до 1 км.

Задействованы более 500 военнослужащих.

Ранее портал Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить