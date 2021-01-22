Танкисты и мотострелки ЧФ провели занятия по боевой подготовке
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«На танковой директрисе экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника», — заявили в пресс-службе.
Со своей стороны, мотострелки провели зачётные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 м до 1 км.
Задействованы более 500 военнослужащих.
Ранее портал Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.