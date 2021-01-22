Эксперт прокомментировал ситуацию с голосовым спамом и подменой номеров

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию с голосовым спамом и подменой номеров.

«Существует специальное оборудование — GSM-шлюз для подмены номеров. Оно может симулировать любой номер, вплоть до того, что может показывать, что вы сами себе звоните. Спамеры используют его для того, чтобы им обратно не звонили или не блокировали номер», — цитирует эксперта kp.ru.

Как отметил Муртазин, перезвонить на такой номер невозможно и это лишний раз подтверждает, что данный звонок вряд ли вам нужен.

«Нужно обратиться к оператору, и он заблокирует такие номера. Зачастую операторы сами блокируют эти спам-звонки, но только для абонентов, которые подписались на соответствующую услугу», — сказал эксперт.

По его словам, приложения для борьбы с телефонным спасом используют один и тот же способ.

«Вы отдаёте все свои данные этим приложениям. Они видят вашу записную книжку «от и до» и сохраняют её у себя. Фактически выкачивают все ваши телефоны. Вы отдаёте ваш номер в общее использование, соответственно, попадаете в общие базы, которые и используют обзвонщики», — уточнил он.

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