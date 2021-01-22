Более девяти тысяч человек получили вакцину «Спутник V» в Татарстане

На данный момент вакцину «Спутник V» в Татарстане получили 9345 человек, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минздрав региона.

Reuters

Отмечается, что вторую дозу получили 1876 жителей республики. Всего в Татарстан поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Ранее стало известно, что около 40 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса.