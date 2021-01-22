В России предложили ввести эскроу-счета для частных домов. Данная мера предусмотрена в проекте стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, разработанном Минстроем.

Об этом сообщает газета «Известия».

Документ содержит предложение совершенствовать систему проектного финансирования строительства жилья. В настоящее время механизм используется для возведения многоквартирных домов. Проект предполагает распространить его на индивидуальное жилищное строительство, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы.

«По нашим оценкам, на начальном этапе это может увеличить объёмы предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15—20%», — заявил эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое, президент ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Анвар Шамузафаров.

В России ежегодно вводят около 35—40 млн кв. метров индивидуального жилья. Предложенные меры позволят увеличить показатель до 50 млн к 2024 году и до 60 млн и более — к 2030 году, отметил Шамузафаров.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.