В России предложили ввести эскроу-счета для частных домов

Короткая ссылка
В России предложили ввести эскроу-счета для частных домов. Данная мера предусмотрена в проекте стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, разработанном Минстроем.
В России предложили ввести эскроу-счета для частных домов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает газета «Известия».

Документ содержит предложение совершенствовать систему проектного финансирования строительства жилья. В настоящее время механизм используется для возведения многоквартирных домов. Проект предполагает распространить его на индивидуальное жилищное строительство, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы.

«По нашим оценкам, на начальном этапе это может увеличить объёмы предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15—20%», — заявил эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое, президент ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Анвар Шамузафаров.

В России ежегодно вводят около 35—40 млн кв. метров индивидуального жилья. Предложенные меры позволят увеличить показатель до 50 млн к 2024 году и до 60 млн и более — к 2030 году, отметил Шамузафаров.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить