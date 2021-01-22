В Национальном автомобильном союзе оценили идею отмены транспортного налога для экологичных авто

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил идею отмены транспортного налога для экологичных авто.
В Национальном автомобильном союзе оценили идею отмены транспортного налога для экологичных авто
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что транспортный налог фактически уже отражён в стоимости бензина.

«Можно назвать налог разными словами: акцизом, пошлиной, налогом, сбором. Поэтому, к сожалению, всё останется как есть», — сказал эксперт.

Как напомнил Шапарин, в Европе известен объём выбросов CO₂ на километр пробега в граммах для каждого автомобиля — и эти данные регулярно перепроверяют на техосмотре.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минэкономразвития изучает возможность отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта.

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