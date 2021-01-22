Более 33 тысяч пациентов с COVID-19 прошли лечение в резервных госпиталях Москвы
- © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что всего в пяти резервных госпиталях города одновременно могут проходить лечение более 7 тыс. человек.
Резервные госпитали представляют собой полноценные инфекционные клиники. Они соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже 220 тыс. жителей столицы сделали прививку от коронавируса.