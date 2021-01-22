Более 33 тысяч пациентов с COVID-19 прошли лечение в резервных госпиталях Москвы

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С начала октября в резервных госпиталях Москвы прошли лечение свыше 33 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
Более 33 тысяч пациентов с COVID-19 прошли лечение в резервных госпиталях Москвы
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в пяти резервных госпиталях города одновременно могут проходить лечение более 7 тыс. человек.

Резервные госпитали представляют собой полноценные инфекционные клиники. Они соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже 220 тыс. жителей столицы сделали прививку от коронавируса.

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