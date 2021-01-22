В Хабаровском крае ослабят противокоронавирусные меры
- globallookpress.com
«Ежедневно фиксируем около 300 случаев коронавируса, выздоравливает значительно большее число людей. Поэтому наш штаб принял решение пойти на послабление противокоронавирусных мер. Мы до 50% увеличиваем загрузку учреждений культуры — это театры и наша филармония и учреждений спорта», — сообщил Дегтярев в Instagram.
Врио губернатора края добавил, что в хоккейной «Платинум Арене» и спорткомплексе для бенди «Ерофей» половину трибун разрешается заполнить.
«Кроме того, в Хабаровске мы разрешаем провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд», — добавил он.
19 января сообщалось, что в Хабаровский край поступила самая крупная за время прививочной кампании партия вакцины «Спутник V» — 21 тысяч доз.