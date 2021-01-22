Комплекс разведки «Пенициллин» впервые поступил в армию России 

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила в Вооружённые силы России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Он отметил, что в декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом заказчику была передана первая партия.

«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

В 2018 году сообщалось, что в России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин».