Комплекс разведки «Пенициллин» впервые поступил в армию России 

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Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила в Вооружённые силы России.
Комплекс разведки «Пенициллин» впервые поступил в армию России 
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Он отметил, что в декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом заказчику была передана первая партия.

«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

В 2018 году сообщалось, что в России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин».

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