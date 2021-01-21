Сделавшие прививку от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-код

Жителям Подмосковья, получившим оба компонента вакцины от коронавируса, выдадут электронные сертификаты в виде QR-кода, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Мы сделали такой ресурс, со следующей недели он в полную силу заработает: если ты вдруг забыл, когда нужно ставить вторую прививку, то тебе придёт смс. Если не забыл — хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна. И ещё один важный момент — электронный сертификат, ты его получишь после второй прививки, это QR-код», — сказал Воробьёв.

Он может понадобиться в случае, если потребуется проверка, вакцинирован ли гражданин, пояснил губернатор.

«Взял телефон, показал QR-код и сертификат», — отметил Воробьёв, добавив, что код может пригодиться в будущем, например для того, чтобы не подпасть под «разные ограничения».

Также Воробьёв рассказал, что около 40 тыс. жителей Московской области уже прошли вакцинацию от коронавируса.