В НАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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В Ненецком автономном округе (НАО) до 8 февраля продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
В НАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«В НАО продлён режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Решение принято на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции, которое состоялось сегодня… под председательством губернатора НАО Юрия Бездудного. Режим продлён на 14 дней — с 26 января по 8 февраля», — рассказали в администрации.

Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил о выздоровлении после коронавирусной инфекции COVID-19.

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