В НАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Ненецком автономном округе (НАО) до 8 февраля продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«В НАО продлён режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Решение принято на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции, которое состоялось сегодня… под председательством губернатора НАО Юрия Бездудного. Режим продлён на 14 дней — с 26 января по 8 февраля», — рассказали в администрации.

Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил о выздоровлении после коронавирусной инфекции COVID-19.