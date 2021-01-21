В Росстате сообщили о росте цен на бензин

Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 января выросли на 10 копеек и составили 46,22 рубля за литр. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Отмечается, что средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 10 копеек — до 43,56 рубля за литр, цены на бензин АИ-95 увеличились на 9 копеек — до 47,33 рубля за литр, а стоимость бензина АИ-98 стала выше на 11 копеек и составила 54,01 рубля за литр.

Цена на дизельное топливо поднялась на 5 копеек — до 48,89 рубля за литр.

Ранее председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН прокомментировал динамику цен на бензин.