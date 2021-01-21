Эксперт оценил ситуацию с инвестированием граждан в фондовый рынок в России

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Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев оценил ситуацию с инвестированием граждан в фондовый рынок страны.
Эксперт оценил ситуацию с инвестированием граждан в фондовый рынок в России
  • РИА Новости

«В России были созданы условия для того, чтобы граждане могли инвестировать в фондовый рынок, но не идёт разъяснительной кампании по телевизору», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, стоит вкладываться в компании, которые не только имеют потенциал роста, но и гарантируют сохранность инвестиций.

«Граждане при помощи консультантов сохранят основную массу средств, получат налоговый вычет в 13%, если на рынок они вложат менее 400 тыс. рублей. Учитывая средний уровень вложений, это касается большинства граждан», — полагает Арефьев.

Ранее экономист, глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Nation News оценил рынок акций как способ инвестирования средств.

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