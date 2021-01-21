Музей Победы на Поклонной горе проведёт онлайн-экскурсию

Музей Победы на Поклонной горе в Москве в пятницу, 22 января, проведёт онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг народа».

Об этом сообщает «Москва 24».

Экспозиция размещается на площади 3 тыс. кв. м. Экспонаты рассказывают о рядовых гражданах, деятелях науки, медицины, культуры, трудившихся на благо страны в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция позволит погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах тех лет, посетить кабинет Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.

Прямая трансляция экскурсии начнётся 22 января в 16:00.

Как сообщало ранее RIA56, в Оренбургской области состоялись памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата.