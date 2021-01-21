В Петербурге оценили ситуацию с жилищным фондом

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В Санкт-Петербурге в 2020 году введено 3,369 млн кв. м жилья, сообщил председатель городского Комитета по строительству Игорь Креславский.
В Петербурге оценили ситуацию с жилищным фондом
  • © Андрей Попов
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Креславский сообщил, что в прошедшем году достроили восемь проблемных жилых комплексов.

«Город перевыполнил плановый показатель по вводу жилья, утверждённый для региона Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Жильё», — рассказал он.

В 2021 году должны ввести не менее 3,191 млн кв. м, в 2022 году — 3,415 млн кв. м, в 2023-м — 2,771 млн кв. м, в 2024-м — 2,65 млн кв. м жилья.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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