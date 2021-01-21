Мосжилинспекция опровергла данные о рейдах по проверке перепланировок

Рейды по проверке законности перепланировок в московских квартирах не проводятся, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции.

«Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна. Это выдумка», — сказали в надзорном органе.

Там отметили, что не могут провести какой-то рейд, поскольку не обладают полномочиями для проникновения в квартиру.

В инспекции подчеркнули, что работают только на основании обращений и самовольно попасть в помещение собственника не могут.

В частности, основанием для проверки служат обращения граждан о случаях самовольной перепланировки и жалобы от органов исполнительной власти и управляющих компаний. Попасть в квартиру сотрудники вправе только с согласия собственника либо по решению суда.

Ранее СМИ писали, что инспекторы якобы начали массово обходить дома в Москве, чтобы выявить незаконные перепланировки.