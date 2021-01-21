В Севастополе рассказали о планах по благоустройству общественных пространств

Благоустройство почти 20 общественных пространств в Севастополе запланировано на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

«В ближайшее время мы планируем обсуждение предложенных проектировщиками проектов общественных пространств, которые будут реализованы в текущем году. Всего планируется к реализации порядка 18 объектов, из них пять — по национальному проекту «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которые жители выбрали в рамках рейтингового онлайн-голосования в прошлом году», — цитирует Горлова «Новый Севастополь».

В прошлом году в Севастополе благоустроили 14 общественных пространств.

Как ранее сообщал Inforeactor, в Петербурге на месте заброшенных исторических территорий — оранжерей Таврического сада — к 2025 году создадут новое культурно-досуговое пространство.