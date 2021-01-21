В Кировской области планируют создать центр реабилитации для детей с инвалидностью
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Конкурс инновационных социальных проектов проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как заявила министр социального развития региона Ольга Шулятьева, пандемия внесла изменения в работу реабилитационных центров для детей с ограничениями по здоровью.
«Несмотря на ограничительные мероприятия, специалисты продолжали работать с детьми и их родителями в формате онлайн, а также выезжали домой для проведения реабилитационных мероприятий с соблюдением всех профилактических мер», — отметила она.
Новый центр будет помогать детям в возрасте от девяти месяцев до 18 лет. Реализацию проекта начнут с 1 апреля 2021 года.
Ранее, как сообщало НТВ, фонд «Круг добра» начал закупать лекарства для детей с редкими заболеваниями.