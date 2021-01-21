Экономист оценил рынок акций как способ инвестирования средств

Экономист, глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил рынок акций как способ инвестирования средств.

«Реальная альтернатива сейчас — это рынок акций. Дивидендная доходность может доходить до 10%. Из-за санкций российский рынок акций недооценён. Он может вырасти на треть в текущем году», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, акции — предпочтительный способ вложения и инвестирования средств.

Как отметил эксперт, если человек плохо разбирается в акциях, то можно вложиться в паевой инвестиционный фонд.

Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции золота в мировой экономике.