В Ставрополе прошла церемония в честь годовщины освобождения города от оккупации

Короткая ссылка
У Вечного огня в Ставрополе состоялась церемония в честь годовщины освобождения города от оккупации.
В Ставрополе прошла церемония в честь годовщины освобождения города от оккупации
  • © ставрополь.рф

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Есть расхожая фраза: кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Все мероприятия, все знаки чести, которые мы оказываем, вспоминая погибших и чествуя живых ветеранов, будем продолжать и только усиливать эту работу», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, это одна из основ воспитания детей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить