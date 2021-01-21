В Ставрополе прошла церемония в честь годовщины освобождения города от оккупации

У Вечного огня в Ставрополе состоялась церемония в честь годовщины освобождения города от оккупации.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Есть расхожая фраза: кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Все мероприятия, все знаки чести, которые мы оказываем, вспоминая погибших и чествуя живых ветеранов, будем продолжать и только усиливать эту работу», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, это одна из основ воспитания детей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.