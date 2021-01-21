В Ставрополе прошла церемония в честь годовщины освобождения города от оккупации
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Есть расхожая фраза: кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Все мероприятия, все знаки чести, которые мы оказываем, вспоминая погибших и чествуя живых ветеранов, будем продолжать и только усиливать эту работу», — сказал губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, это одна из основ воспитания детей.
Ранее kp.ru сообщал, что в Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.