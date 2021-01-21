В Красновишерске возбуждены дела по факту халатности при подготовке к отопительному сезону

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В городе Красновишерске возбуждены уголовные дела по факту халатности, допущенной при подготовке к отопительному сезону, и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обеспечиваемых теплоснабжением.
В Красновишерске возбуждены дела по факту халатности при подготовке к отопительному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Следствие установило, что с 11 по 14 января в работе котельных, принадлежащих ООО «Теплосети», произошёл сбой. В результате почти 200 домов, в которых проживают 4670 человек, а также пять социально значимых объектов фактически остались без тепла — температура в помещениях понизилась более чем на 15—20 °С.

По версии следствия, «Теплосети» не подготовились должным образом к отопительному сезону, а должностные лица администрации Красновишерска подписали акты готовности без проверки.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму потратят около 5 млрд рублей на ремонт теплосети.

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