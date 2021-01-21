Начальник инженерных войск Ставицкий рассказал о проекте Международного противоминного центра

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Начальник инженерных войск Вооружённых сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о проекте Международного противоминного центра в Московской области.
Начальник инженерных войск Ставицкий рассказал о проекте Международного противоминного центра
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«В соответствии с указаниями министра обороны России представлена концепция развития Международного противоминного центра и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. На территории противоминного центра и испытательного института с использованием принципа открытой архитектуры будут построены новый лабораторный комплекс для испытаний и полигонная база», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, можно будет проводить все виды испытаний, изучать и апробировать инженерное вооружение. При этом, подчеркнул Ставицкий, будет воспроизводиться реальная обстановка в различных средах и климатических условиях.

Запланирована постройка лаборатории контроля физико-механических и функциональных характеристик и трансформируемой исследовательской лаборатории гидродинамики.

«Тут будут и интерактивные тренажёрные классы средств инженерного вооружения, динамические макеты местности для проведения командно-штабных игр», — добавил Ставицкий.

Ранее ОТР сообщало, что в Калининградской области состоялись комплексные учения инженерных подразделений Балтийского флота, организованные в преддверии 320-летия со дня основания войск.

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