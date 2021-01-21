В Генпрокуратуре рассказали о фейках во время пандемии COVID-19

За 2020 год Генпрокуратура России направила 150 требований заблокировать доступ к недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции, сообщили RT в ведомстве.

Как пояснили RT в Генпрокуратуре России, за 2020 год ведомством было направлено более 400 требований об ограничении доступа к нарушающей закон информации в интернете, из них 150 были связаны именно с фейками о распространении COVID-19.

«Чаще всего выявлялись публикации о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертв; о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жёсткого ограничения прав граждан; о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни», — перечислили в ведомстве.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, приобретают популярность псевдодокументальные видео, в которых излагаются разного рода конспирологические теории о COVID-19. Также выявлялись сайты, торгующие поддельными пропусками для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам, и интернет-порталы для незаконного взыскания штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Пик распространения фейков о COVID-19 пришёлся на март, апрель и май 2020 года. Летом отмечен спад подобной активности.