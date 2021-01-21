Эксперт прокомментировала ситуацию с индексацией социальных выплат в России

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова прокомментировала ситуацию с индексацией социальных выплат в России.

В беседе с Life.ru она отметила, что будут проиндексированы, в частности, выплаты тем, кто отказался от льгот в пользу денежной компенсации. На 2021 год набор социальных услуг составит 1211,65 рубля.

«Бывает, что человек раньше получал компенсацию, а теперь захотел получать льготы в натуральном выражении. В этом случае из его ежемесячной денежной выплаты вычтут проиндексированную сумму НСУ. То же самое произойдёт, если человек решил отказаться не от всего соцпакета, а от какой-то его части», — уточнила она.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.