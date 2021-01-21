Эксперт прокомментировала ситуацию с индексацией социальных выплат в России

Короткая ссылка
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова прокомментировала ситуацию с индексацией социальных выплат в России.
Эксперт прокомментировала ситуацию с индексацией социальных выплат в России
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она отметила, что будут проиндексированы, в частности, выплаты тем, кто отказался от льгот в пользу денежной компенсации. На 2021 год набор социальных услуг составит 1211,65 рубля.

«Бывает, что человек раньше получал компенсацию, а теперь захотел получать льготы в натуральном выражении. В этом случае из его ежемесячной денежной выплаты вычтут проиндексированную сумму НСУ. То же самое произойдёт, если человек решил отказаться не от всего соцпакета, а от какой-то его части», — уточнила она.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить