Юрист прокомментировала повышение социальных выплат с 1 февраля

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала повышение социальных выплат с 1 февраля.
Юрист прокомментировала повышение социальных выплат с 1 февраля
  • РИА Новости

«Повышение выплат коснётся очень многих. Это не только льготники, которые получают ЕДВ. Повысят сразу несколько детских выплат», — цитирует эксперта Life.ru.

Как пояснила Красовская, это единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Кроме того, отметила эксперт, речь идёт о единовременном пособии при передаче ребёнка на воспитание в семью, единовременном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также о ежемесячном пособии на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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