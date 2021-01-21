Сервисом Russpass в Москве воспользовались более 700 тысяч человек
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Об этом пишет сайт НСН со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.
Сергунина отметила, что в настоящее время в базе сервиса накоплено более тысячи предложений для путешественников, в том числе туры и авторские маршруты.
С помощью нового сервиса туристы могут составить тематические маршруты по Москве и России, а также купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать номера в отелях, спланировать экскурсии или зарезервировать столики в ресторанах и кафе.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.