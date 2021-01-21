В Минздраве Подмосковья рассказали о пострадавших в ДТП в Электростали

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Минздрав Московской области уточнил данные о пострадавших при ДТП с автобусом в Электростали.
В Минздраве Подмосковья рассказали о пострадавших в ДТП в Электростали
  • ©ГУ МЧС России по Московской области

Как передаёт телеканал «360», медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим. Их доставили в Ногинскую больницу.

«В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура области начала проверку по факту наезда автобуса на угол кинотеатра в Электростали в четверг, 21 января. В салоне автобуса находились 20 человек.

 

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