Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового уполномоченного полиции отдела по городу Арзамасу Дмитрия Курташкина медалью «За смелость во имя спасения».

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, 14 января на улице 9 Мая произошло возгорание общежития. Курташкин в этот момент находился в опорном пункте полиции в соседнем здании.

«Участковый незамедлительно вызвал на место происшествия специалистов экстренных служб. Вход в общежитие был полностью затянут дымом, поэтому полицейскому пришлось проникнуть в здание через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Он сразу же начал эвакуацию людей — искал в задымлённых коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу», — рассказала Волк.

Курташкин самостоятельно вынес к лестнице восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, которые находились в общежитии без родителей и растерялись.

Кроме того, одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было на месте. Полицейский вернулся на пятый этаж и нашёл двух девочек.

«Передав маленьких сестёр медикам, полицейский совместно с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов. Благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчётов из горящего здания были выведены 30 человек», — отметила Волк.

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