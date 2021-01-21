Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового уполномоченного полиции отдела по городу Арзамасу Дмитрия Курташкина медалью «За смелость во имя спасения».
Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре
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Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, 14 января на улице 9 Мая произошло возгорание общежития. Курташкин в этот момент находился в опорном пункте полиции в соседнем здании.

«Участковый незамедлительно вызвал на место происшествия специалистов экстренных служб. Вход в общежитие был полностью затянут дымом, поэтому полицейскому пришлось проникнуть в здание через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Он сразу же начал эвакуацию людей — искал в задымлённых коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу», — рассказала Волк.

Курташкин самостоятельно вынес к лестнице восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, которые находились в общежитии без родителей и растерялись.

Кроме того, одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было на месте. Полицейский вернулся на пятый этаж и нашёл двух девочек.

«Передав маленьких сестёр медикам, полицейский совместно с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов. Благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчётов из горящего здания были выведены 30 человек», — отметила Волк.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

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