В Томской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19

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В Томской области рассказали, что первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли немногим более 2 тыс. жителей региона, а второй этап — половина из них.
В Томской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает издание vtomske.ru.  

Первыми в Томской области начали прививать медработников в декабре 2020-го, затем — учителей школ и воспитателей детских садов.

С 15 января началась массовая вакцинация.

«В Томской области прививку от коронавируса поставили 2062 человека, из них 1061 прошёл первый и второй этапы», — уточнили в оперштабе.

Ранее, как сообщал портал URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

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