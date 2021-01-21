В Томской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает издание vtomske.ru.
Первыми в Томской области начали прививать медработников в декабре 2020-го, затем — учителей школ и воспитателей детских садов.
С 15 января началась массовая вакцинация.
«В Томской области прививку от коронавируса поставили 2062 человека, из них 1061 прошёл первый и второй этапы», — уточнили в оперштабе.
Ранее, как сообщал портал URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией.