Российские водители рассказали, как проводят время в автомобильных пробках

Исследование, проведённое компанией «СберАвто» и стриминговым аудиосервисом «СберЗвук», показало, какие занятия наиболее популярны у автомобилистов, стоящих в пробках.

Как сообщает газета «Известия», большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку — 87%.

Ещё 22% опрошенных водителей используют это время для звонков близким или по работе. Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги.

С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Ещё 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области выросли продажи подержанных машин.