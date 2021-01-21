Российские водители рассказали, как проводят время в автомобильных пробках
- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия», большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку — 87%.
Ещё 22% опрошенных водителей используют это время для звонков близким или по работе. Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги.
С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Ещё 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.
Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области выросли продажи подержанных машин.