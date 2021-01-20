Эксперт рассказал, как инвестировать в свой потенциал

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Бизнес-консультант и эксперт в кризисных ситуациях Александр Шанин рассказал, как инвестировать в свой потенциал.
Эксперт рассказал, как инвестировать в свой потенциал
  • Pixabay

«Новое видение своего места в мире поможет вам «расправить паруса» и наконец начать именно ту жизнь, к которой вы изначально стремились. Ведь теперь вы открыты к новым знаниям, знакомствам, событиям, финансовым каналам и инструментам», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, необходимо найти правильный настрой и подготовиться к грядущим переменам.

По словам Шанина, он наблюдает, как люди живут, перехватывая деньги до зарплаты, влезая в необдуманные кредиты, закрывая глаза на необходимость кардинальных перемен.

«Исходя из того, что всё гениальное просто, я подумал, что должно быть простое действие, в котором человек сможет остановиться и увидеть свою ценность, перестав относиться к себе и своему телу как к тушке, которую надо кормить, и перестанет гнаться за получением ощущений извне», — добавил он.

Ранее психотерапевт Алексей Казанцев в беседе с ФАН рассказал, как побороть зимнюю хандру.

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