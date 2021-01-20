В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке арендной недвижимости
- РИА Новости
«Сегодня рынок функционирует неидеально, но тем не менее он есть. И чтобы внести какие-то изменения в систему функционирования этого рынка, в том числе чтобы повысить собираемость налогов, нужно перейти к методам экономического стимулирования», — сказал он в беседе с ФАН.
По его словам, в настоящее время рынок арендной недвижимости восстанавливается.
Как считает эксперт, в 2021 году спрос россиян на съёмное жильё пока не снижается.
«Был сильный спад весной из-за карантина. Определённый отскок произошёл во второй половине года, потому что карантинные мероприятия ослабились, экономическая активность немного поднялась», — пояснил Самойлов.
Он отметил, что пока рынок не вернулся на исходные позиции.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Nation News дал рекомендации желающим оформить ипотеку.