В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке арендной недвижимости

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил ситуацию на рынке арендной недвижимости.

«Сегодня рынок функционирует неидеально, но тем не менее он есть. И чтобы внести какие-то изменения в систему функционирования этого рынка, в том числе чтобы повысить собираемость налогов, нужно перейти к методам экономического стимулирования», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, в настоящее время рынок арендной недвижимости восстанавливается.

Как считает эксперт, в 2021 году спрос россиян на съёмное жильё пока не снижается.

«Был сильный спад весной из-за карантина. Определённый отскок произошёл во второй половине года, потому что карантинные мероприятия ослабились, экономическая активность немного поднялась», — пояснил Самойлов.

Он отметил, что пока рынок не вернулся на исходные позиции.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Nation News дал рекомендации желающим оформить ипотеку.