Эксперты: спрос на вторичное жильё в России вырос на 35% по итогам года

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Спрос на вторичное жильё в России вырос на 35% по итогам 2020 года. Цены на такие квартиры за год увеличились на 8%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».
Эксперты: спрос на вторичное жильё в России вырос на 35% по итогам года
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, цены в течение года стабильно росли. В годовом выражении их динамика составила +8% (IV квартал 2020 года к IV кварталу 2019-го).

«Мы ещё продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Вероятно, увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос — рынок движется к равновесию», — отметил руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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