Эксперты: спрос на вторичное жильё в России вырос на 35% по итогам года

Спрос на вторичное жильё в России вырос на 35% по итогам 2020 года. Цены на такие квартиры за год увеличились на 8%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, цены в течение года стабильно росли. В годовом выражении их динамика составила +8% (IV квартал 2020 года к IV кварталу 2019-го).

«Мы ещё продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Вероятно, увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос — рынок движется к равновесию», — отметил руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.