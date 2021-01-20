Ретейлеры: в 2020 году россияне купили более трёх миллионов ноутбуков

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В 2020 году россияне купили 3,1 млн ноутбуков на 140 млн рублей, заявили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Это оценка по рынку в целом.
Ретейлеры: в 2020 году россияне купили более трёх миллионов ноутбуков
  • Gettyimages.ru

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя ретейлера, реализация ноутбуков выросла на 30% в штучном выражении и на 55% в денежном по сравнению с 2019 годом.

По данным «Связного», в 2020 году реализовано 3,4 млн ноутбуков на 156,1 млн рублей. Ретейлеры выручили на 58% больше, чем годом ранее, считают в компании. Средний чек вырос на 17%, до 45,4 тыс. рублей.

В Price.ru оценивают рост спроса на ноутбуки в прошлом году в 33%. Интернет-покупатели вдвое чаще искали недорогие устройства, уточнила генеральный директор компании Елена Суховей.

Ранее пиар-директор сервиса «Юла» Тимофей Соболевский в беседе с Nation News рассказал, на какие услуги и товары вырос спрос на фоне ситуации с коронавирусом в России.

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