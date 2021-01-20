Продажи обогревательных приборов в России выросли на 160% в январе

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Продажи обогревательных приборов в России выросли с 11 по 16 января на 160% по сравнению с прошлым годом. Средний чек увеличился на 28%, до 930 рублей.
Продажи обогревательных приборов в России выросли на 160% в январе
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Платформы ОФД».

Частота покупок лопат увеличилась на 138%, средний чек на них вырос на 17% и достиг 430 рублей.

Количество приобретений толкателей снега показало рост на 96%, стоимость одной покупки составила в среднем 1,1 тыс. рублей (+12%).

Частота покупок снегоуборщиков выросла на 360%, средний чек увеличился на 34% — до 23,4 тыс. рублей.

Основной объём продаж пришёлся на Москву и центральные регионы России.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

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