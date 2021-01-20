Продажи обогревательных приборов в России выросли на 160% в январе
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Платформы ОФД».
Частота покупок лопат увеличилась на 138%, средний чек на них вырос на 17% и достиг 430 рублей.
Количество приобретений толкателей снега показало рост на 96%, стоимость одной покупки составила в среднем 1,1 тыс. рублей (+12%).
Частота покупок снегоуборщиков выросла на 360%, средний чек увеличился на 34% — до 23,4 тыс. рублей.
Основной объём продаж пришёлся на Москву и центральные регионы России.
Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.