В ОНК сообщили об условиях содержания в СИЗО главы «Инвестнефтетрейда» Сергея Невского
- РИА Новости
«В супе сплошной комбижир, на ужин одна селёдка. Заявления на заказы в интернет-магазине всё время теряются», — привёл собеседник RT слова Невского, который утверждает, что после ареста в ноябре из имеющихся на лицевом счёте в СИЗО средств потратил всего 500 рублей.
Невский также пожаловался членам ОНК на то, что по неизвестным причинам лишён возможности заниматься спортом в оборудованном тренажёрами помещении.
«Вину Сергей Невский не признаёт. Он утверждает, что за счёт собственных средств построил два аэродрома и получил благодарность в виде ареста», — уточнил собеседник RT.
В ноябре газета «Коммерсантъ» сообщала об аресте главы «Инвестнефтетрейда» Сергея Невского и начальника управления правового обеспечения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Ольги Филипповой.
По версии следствия, Невский передал взятку Филипповой за то, чтобы она закрывала глаза на нарушения при строительстве взлётных и рулевых полос, а также инфраструктуры одного из аэропортов на Дальнем Востоке.