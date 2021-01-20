В ОНК сообщили об условиях содержания в СИЗО главы «Инвестнефтетрейда» Сергея Невского

Арестованный по делу о взятке гендиректор компании «Инвестнефтетрейд» Сергей Невский, содержащийся в СИЗО-5 Москвы, недоволен качеством еды и не получает заказов из тюремного интернет-магазина. Об этом он заявил членам ОНК, посетившим изолятор с проверкой.

«В супе сплошной комбижир, на ужин одна селёдка. Заявления на заказы в интернет-магазине всё время теряются», — привёл собеседник RT слова Невского, который утверждает, что после ареста в ноябре из имеющихся на лицевом счёте в СИЗО средств потратил всего 500 рублей.

Невский также пожаловался членам ОНК на то, что по неизвестным причинам лишён возможности заниматься спортом в оборудованном тренажёрами помещении.

«Вину Сергей Невский не признаёт. Он утверждает, что за счёт собственных средств построил два аэродрома и получил благодарность в виде ареста», — уточнил собеседник RT.

В ноябре газета «Коммерсантъ» сообщала об аресте главы «Инвестнефтетрейда» Сергея Невского и начальника управления правового обеспечения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Ольги Филипповой.

По версии следствия, Невский передал взятку Филипповой за то, чтобы она закрывала глаза на нарушения при строительстве взлётных и рулевых полос, а также инфраструктуры одного из аэропортов на Дальнем Востоке.