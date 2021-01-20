Мурашко заявил о росте средней зарплаты медиков в России

Средняя зарплата работников системы здравоохранения в России выросла, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определённым видам плановой госпитализации, сокращение объёма платных услуг. В целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

При этом он отметил, что «имели место единичные отклонения».

Ранее Минздрав России сообщил, что держит на контроле ситуацию с начислением стимулирующих выплат медицинскому персоналу, который работает с пациентами с коронавирусом.