В Петербурге ещё у 3347 жителей города выявлен коронавирус
За прошедшие сутки положительные результаты теста на коронавирус получили ещё 3347 жителей Петербурга.
- РИА Новости
Как отмечают «Невские новости», город второй день подряд занимает лидирующую позицию в антирейтинге по числу новых больных коронавирусной инфекцией.
В Москве за сутки выявлено 2452 заболевших, в Московской области — 994.
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