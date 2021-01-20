В Петербурге ещё у 3347 жителей города выявлен коронавирус

За прошедшие сутки положительные результаты теста на коронавирус получили ещё 3347 жителей Петербурга.

Как отмечают «Невские новости», город второй день подряд занимает лидирующую позицию в антирейтинге по числу новых больных коронавирусной инфекцией.

В Москве за сутки выявлено 2452 заболевших, в Московской области — 994.