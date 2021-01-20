Мотострелки 58-й армии провели учения в Дагестане

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии в время учений в Дагестане отработали уничтожение беспилотников противника из вооружения боевых машин пехоты БМП-3.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что целью манёвров, которые состоялись 18–19 января на полигоне Дальний, было совершенствование методов борьбы с беспилотной авиацией, в том числе ударными дронами.

В учениях приняли участие около 500 военных, задействовали более 70 единиц военной техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Восточного военного округа провели учения на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-34.