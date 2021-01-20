Мотострелки 58-й армии провели учения в Дагестане

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Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии в время учений в Дагестане отработали уничтожение беспилотников противника из вооружения боевых машин пехоты БМП-3.
Мотострелки 58-й армии провели учения в Дагестане
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что целью манёвров, которые состоялись 18–19 января на полигоне Дальний, было совершенствование методов борьбы с беспилотной авиацией, в том числе ударными дронами.

В учениях приняли участие около 500 военных, задействовали более 70 единиц военной техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Восточного военного округа провели учения на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-34.

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