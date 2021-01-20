Мотострелки 58-й армии провели учения в Дагестане
- © mil.ru
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Отмечается, что целью манёвров, которые состоялись 18–19 января на полигоне Дальний, было совершенствование методов борьбы с беспилотной авиацией, в том числе ударными дронами.
В учениях приняли участие около 500 военных, задействовали более 70 единиц военной техники.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Восточного военного округа провели учения на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-34.