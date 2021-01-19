Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР завершены
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«Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошёл сход снежной лавины», — сказал представитель ведомства.
Он подтвердил, что было найдено тело мужчины, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в Домбае в понедельник, 18 января.
Прокуратура намерена проверить действия всех уполномоченных лиц. В МЧС напомнили, что ведомство накануне опубликовало предупреждение об опасности схода лавины в ближайшие дни.