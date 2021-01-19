Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР завершены

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии завершены, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

«Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошёл сход снежной лавины», — сказал представитель ведомства.

Он подтвердил, что было найдено тело мужчины, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в Домбае в понедельник, 18 января.

Прокуратура намерена проверить действия всех уполномоченных лиц. В МЧС напомнили, что ведомство накануне опубликовало предупреждение об опасности схода лавины в ближайшие дни.