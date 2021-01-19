Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР завершены

Короткая ссылка
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии завершены, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР завершены
  • © РИА Новости / Григорий Прусенко

«Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошёл сход снежной лавины», — сказал представитель ведомства.

Он подтвердил, что было найдено тело мужчины, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. 

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в Домбае в понедельник, 18 января.

Прокуратура намерена проверить действия всех уполномоченных лиц. В МЧС напомнили, что ведомство накануне опубликовало предупреждение об опасности схода лавины в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить