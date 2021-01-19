Эксперты оценили влияние пандемии на туротрасль в период новогодних каникул

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За первые десять дней нового года расходы россиян на отели и гостиницы сократились на 40% по сравнению с периодом новогодних праздников в 2019 году.
Эксперты оценили влияние пандемии на туротрасль в период новогодних каникул
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое Tinkoff CoronaIndex.

Во время зимних каникул россияне меньше тратили на аренду авто, авиа- и железнодорожные билеты (на 66%, 40% и 13% соответственно), а также на рестораны (на 22%).

Внутри страны самыми востребованными для авиаперелётов стали традиционные туристические направления — Адлер (Сочи), Минеральные Воды, Новосибирск и Москва. При этом траты путешественников в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области в 2021-м сократились на 33%, а в столице — на 45%.

Из-за закрытых границ спрос на туристические услуги существенно вырос в восьми регионах.

Расходы путешественников на проживание выросли в Архангельской области (+112%), Забайкальском крае (+40%), Кабардино-Балкарии (+290%) и Карачаево-Черкесии (+45%), на Камчатке (+11,8%), в Липецке и на Магадане (+17% и +31%), а также в Бурятии (+40%).

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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