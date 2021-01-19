Музей обороны Севастополя приостановил демонстрационные запуски двигателя танка Т-34

Музей обороны Севастополя из-за погодных условий приостановил запуски двигателя советского танка Т-34, которые проводятся ежедневно в рамках акции «Живая история».

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В целях сохранения бесценного музейного экспоната и в соответствии с рекомендациями технических специалистов и ведущих историков периода Второй мировой войны среднесуточная температура, при которой возможна эксплуатация восстановленной боевой техники, должна быть не менее семи градусов выше нуля, для более удобного ориентирования посетителей принято решение о дневной температуре не менее 14 градусов», — сообщила пресс-служба музея.

Как ранее сообщала газета «Известия», музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» получил национальную премию «Победа» в номинации «Образовательный проект года».