Собянин назвал число прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в Москве.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Собянин рассказал, что в Москве фиксируется снижение заболеваемости по всем направлениям.

«По выявляемости — процентов на 30 (ниже. — RT) по сравнению с тем, что было перед Новым годом», — рассказал он.

По его словам, в Москве на сегодняшний день развёрнуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов вакцинации.

«В настоящее время привились первой аппликацией уже около 200 тыс. человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс.», — заявил он.

Он отметил, что среди привитых к настоящему времени около половины — люди в возрасте старше 60 лет.

Ранее в Москве заявили о переходе к массовой вакцинации от COVID-19.