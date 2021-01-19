В Москве создадут Совет предпринимателей

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Совет предпринимателей появится при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
В Москве создадут Совет предпринимателей
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Одним из основных критериев при выборе кандидатов будет желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Предприниматели помогут правительству Москвы оценить эффективность мер поддержки малых и средних предприятий, а также определить пути улучшения деловой среды в городе», — рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

Совет будет заниматься вопросами по обеспечению диалога между органами государственной власти и бизнеса, создавать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации по снижению административных барьеров.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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