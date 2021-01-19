В Москве создадут Совет предпринимателей

Совет предпринимателей появится при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Одним из основных критериев при выборе кандидатов будет желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Предприниматели помогут правительству Москвы оценить эффективность мер поддержки малых и средних предприятий, а также определить пути улучшения деловой среды в городе», — рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

Совет будет заниматься вопросами по обеспечению диалога между органами государственной власти и бизнеса, создавать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации по снижению административных барьеров.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.