В Крыму в феврале начнётся массовая вакцинация от коронавируса

Министерство здравоохранения Республики Крым объявило, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнётся в феврале.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Вакцинация в регионе уже идёт, прививки делают медработникам, учителям и социальным работникам.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» исключительно на добровольной основе.

В регионе идёт подготовка к началу массовой вакцинации. Предполагается, что запись на неё может открыться в феврале.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.