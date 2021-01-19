В Крыму в феврале начнётся массовая вакцинация от коронавируса
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Вакцинация в регионе уже идёт, прививки делают медработникам, учителям и социальным работникам.
Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» исключительно на добровольной основе.
В регионе идёт подготовка к началу массовой вакцинации. Предполагается, что запись на неё может открыться в феврале.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.