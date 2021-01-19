В Крыму в феврале начнётся массовая вакцинация от коронавируса

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Республики Крым объявило, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнётся в феврале.
В Крыму в феврале начнётся массовая вакцинация от коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Вакцинация в регионе уже идёт, прививки делают медработникам, учителям и социальным работникам.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» исключительно на добровольной основе.

В регионе идёт подготовка к началу массовой вакцинации. Предполагается, что запись на неё может открыться в феврале.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить